Общество

Александр Козловский займется проблемой доступности аптек на Запсковье

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский взял на контроль вопрос доступности аптек на некоторых улицах Запсковья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

На личном приеме граждан жительницы Полина Каленина и Тамара Андрушкевич выразили беспокойство по поводу отсутствия аптек в пешей доступности в своем микрорайоне от улицы Герцена до улицы Белинского.

«Особенно сложной ситуация становится для инвалидов по зрению, которые проживают в домах №1 и №2 на улице Волкова. Ранее на Волкова, 1 был аптечный пункт, но сейчас он закрыт. Для жителей, в том числе для членов общества слепых, походы в центральную аптеку стали небезопасными из-за изменений транспортной схемы», - отметил депутат по итогам встречи.

Александр Козловский пообещал обсудить возможные решения проблемы с руководством города и найти способы улучшения ситуации.