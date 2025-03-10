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Общество

Александр Козловский займется проблемой доступности аптек на Запсковье

12.03.2025 12:36|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский взял на контроль вопрос доступности аптек на некоторых улицах Запсковья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

На личном приеме граждан жительницы Полина Каленина и Тамара Андрушкевич выразили беспокойство по поводу отсутствия аптек в пешей доступности в своем микрорайоне от улицы Герцена до улицы Белинского. 

«Особенно сложной ситуация становится для инвалидов по зрению, которые проживают в домах №1 и №2 на улице Волкова. Ранее на Волкова, 1 был аптечный пункт, но сейчас он закрыт. Для жителей, в том числе для членов общества слепых, походы в центральную аптеку стали небезопасными из-за изменений транспортной схемы», - отметил депутат по итогам встречи. 

Александр Козловский пообещал обсудить возможные решения проблемы с руководством города и найти способы улучшения ситуации.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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