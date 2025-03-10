Общество

В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы»

Первое в этом году заседание областной редколлегии по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» состоялось в правительстве Псковской области во вторник, 11 марта. Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Секретарь редколлегии Николай Никитенко сообщил, что для 10-го тома, посвященная ветеранам Опочецкого округа, выполнена верстка вступительной статьи и раздела «На той войне», дизайнер завершил обработку фотографий для статей. Сейчас совместно с редколлегией Опочецкого муниципального округа ведется работа по устранению неточностей.

Представители редколлегии Пустошкинского округа рассказали о подготовке к созданию муниципального тома. На данный момент вступительная статья книги проходит рецензирование. Активное участие в подготовке материалов и сбору информации принимали волонтеры серебряного возраста. Работа по сбору первичной информации об участниках войны в Афганистане редколлегии Пустошкинского округа практически завершена.

В прошлом году работу по сбору и обработке первичных документов для тома в рамках проекта «Солдаты Победы» об участниках боевых действий в Афганистане завершили свыше 10 муниципальных образований.

Также участники редколлегии познакомились с планом работы на 2025 год. В течение года предполагается провести семинар руководителей рабочих групп муниципалитетов, завершить работу над 10-м томом и определить муниципалитет, которому будет посвящен 11-й том.

В завершение заседания в год 80-летия Великой Победы Вера Емельянова призвала уделить особое внимание подготовке изданий к публикации, сбору информации и взаимодействию с родственниками, редактированию и рецензированию статей тома, широкому информированию о проекте в средствах массовой информации.

Добавим, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, и восстанавливавших послевоенное хозяйство. Всего в настоящее время выпущено 9 томов. В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 апреля 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского муниципального округа, пятый — участникам войны из Новосокольнического округа, шестой — ветеранам Дновского муниципального округа, седьмой — фронтовикам Себежского округа. Восьмая книга рассказывает о жителях Островского округа — участниках Великой Отечественной войны, девятая — о псковичах.