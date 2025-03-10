Общество

Нужно ужесточить правила заведения домашних животных — Александр Козловский

Нужно ужесточить правила заведения домашних животных для граждан, ввести обязательное чипирование и штрафы за избавление от животных. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это сложный вопрос. В Госдуме рассматривается вопрос, как защитить детей от диких животных, так как эти случаи участились. Именно в такой риторике звучит эта инициатива, пока это даже не законопроект. Должны прозвучать предложения с регионов о том, как это разумно сделать. Хочу отметить, что бездомными животные не становятся сами по себе. В этом виноваты хозяева, которые избавляются от них, не контролируют вязку и выкидывают щенков. Я за то, чтобы наладить учет домашних животных. Есть страны, где этот опыт уже есть. Нужно ужесточить правила заведения животных для наших граждан, ввести обязательное чипирование и штрафы за то, что животное оказалось на улице», — сказал Александр Козловский.

Он уточнил, что в случаях, когда владелец не может дальше содержать животное, он должен оплачивать его содержание в приюте.

«Эту работу необходимо начинать, я уже высказывал эти предложения. Тогда депутаты высказали другую позицию. Мы должны найти золотую середину, чтобы на улице не было бездомных животных, нам не приходилось решать вопрос об их усыплении. Если мы не будем работать с обществом и гражданами, развивать ответственное отношение к содержанию животных, ничего дальше не пойдет. Если бы мы не отложили это, возможно, уже были бы первые результаты», — уточнил парламентарий.