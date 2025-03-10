Общество

Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы

Предпринимателей из Великих Лук призвали присоединиться к оформлению своих магазинов, офисов и торговых точек в стиле празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В честь этой значимой даты предприниматели могут: