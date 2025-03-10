Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы

Предпринимателей из Великих Лук призвали присоединиться к оформлению своих магазинов, офисов и торговых точек в стиле празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
В честь этой значимой даты предприниматели могут:
- разместить вывески и баннеры с символикой 80-летия Победы;
- оформить витрины в тематике праздника;
- использовать фирменные элементы, предложенные в брендбуке, который разработан и утвержден в рамках подготовки празднования Дня Победы.
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