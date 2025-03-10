Общество

Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь

Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодое поколение. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для меня, как рожденного в СССР, 9 Мая, 80 лет со дня Победы, действительно праздник, один из главных. Мое детство, моя юность, мои молодые годы всегда были связаны с праздником 9 Мая. Это весна, масса патриотических мероприятий. Я сейчас вспоминаю эти яркие события. Поэтому понимаю, что именно в молодые годы формируется сознание нашей молодежи, и сегодня, мне кажется, необходимо пользоваться моментом и привлекать их к такой патриотической работе, чтобы они работали как волонтеры, чтобы они ухаживали за мемориалами чтобы участвовали в ремонте, в различных круглых столах, где они услышали бы о тех подвигах, которые проходили на нашей земле, в России. Они бы увидели эти старые фотографии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, которые не вернулись домой, которые пропали без вести», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что эту память живущее сейчас поколение людей должно сохранить на столетия вперед.

«Мы должны уметь себя защищать, чтобы такого больше не случилось. Мы должны иметь крепкую армию, иметь правильное вооружение, чтобы ни у кого не поднималась рука перекроить наши границы. Эти мероприятия должны быть нацелены в первую очередь на работу с молодежью. Конечно, это не отменяет и других памятных мероприятий, встреч с оставшимися ветеранами, детьми войны, которые в послевоенное время заново поднимали нашу страну и восстанавливали города», – добавил парламентарий.