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Общество

Почему после еды тянет в сон, рассказала терапевт

12.03.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Большинство людей сталкивалось с ситуацией, когда после плотного обеда очень хочется спать. Желание прилечь и вздремнуть становится практически непреодолимым. Врач-терапевт Наталья Леонтьева раскрыла, почему после еды так клонит в сон и как с этим бороться.

«Сонливость после приема пищи – распространенное явление, имеющее несколько причин. Их понимание поможет контролировать свое состояние и оставаться бодрыми в течение дня», – уточнила терапевт.

Как объяснила врач, после еды большая часть крови приливает к органам пищеварения, чтобы обеспечить переваривание пищи. Это может привести к уменьшению мозгового кровообращения, что вызывает чувство усталости и сонливости.

Кроме того, пищеварение стимулирует выработку гормонов, таких как серотонин и мелатонин, которые оказывают расслабляющее и успокаивающее действие. Эти гормоны могут вызвать сонливость.

«После приема пищи, особенно богатой углеводами, уровень глюкозы в крови резко снижается, а затем также резко повышается. Такое изменение уровня глюкозы может вызвать ощущение усталости и сонливости. Жирная и тяжелая пища нуждаются в большей энергии для переваривания, что также может стать причиной сонливости. Кроме того, у людей с инсулинорезистентностью или преддиабетом после еды может произойти более выраженный выброс инсулина, что приводит к резкому снижению уровня глюкозы и, как следствию, к сонливости», - объясняет специалист. 

Врач подчеркнула, что на сонливость влияет и низкий уровень железа. Лучше стоит сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом, если есть подозрение на дефицит железа.

Наталья Леонтьева посоветовала отдать предпочтение сбалансированной пище, содержащей достаточное количество белков, органических и других веществ, а также ограничить потребление жирной пищи.

Также стоит принимать пищу небольшими порциями 5-6 раз в день, чтобы избежать переедания и резких колебаний уровня глюкозы в крови. А вот легкая физическая активность после еды, например, прогулка, может помочь улучшить кровообращение и уменьшить сонливость.

Если же сил бороться со сном совсем нет, то можно и вздремнуть минут на 20-30. Это поможет восстановить силы. Но нужно запомнить, что кофеин и энергетики дают лишь слабый эффект, после которого сонливость возвращается с новой силой.

Терапевт Наталья Леонтьевна отметила, что причиной сонливости может оказаться серьезное нарушение состояние здоровья человека. А потому лучше не затягивать и обратиться за помощью к врачу, пишет RuNews24.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
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