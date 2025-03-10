Общество

Профилактика торговли наркотиками проводится в Псковском районе

В период с 10 по 19 марта 2025 года на территории Псковского района проводится Профилактическая операция «Чистое поколение», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Данная операция проводится в целях профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявления фактов вовлечения несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках операции 12 марта в Моглинской средней общеобразовательной школе сотрудники наркоконтроля по Псковскому району провели антинаркотические беседы по разъяснению негативных последствий потребления наркотиков, а также участия в их незаконном сбыте.