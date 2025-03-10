Общество

Жительнице Бежаниц назначили обязательные работы за повторное вождение в нетрезвом виде

В Бежаницком районе осудили женщину за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Бежаницкого района поддержала государственное обвинение в отношении 38-летней местной жительницы по факту управления автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутой ранее административному наказанию за аналогичное деяние

В суде установили, что в декабре 2024 года подсудимую в состоянии алкогольного опьянения остановили сотрудники ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Бежаницкий». Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствование на состояние опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

По инициативе прокурора у женщины конфисковали автомобиль, которым она управляла в день преступления.