Общество

В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.

Матвиенко ранее предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы – полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни.

«Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы», - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Матвиенко «не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы», пишет РИА Новости.

Спикер Совета Федерации обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, пояснил в свою очередь РИА Новости начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко.