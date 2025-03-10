Общество

Всемирный день почки отмечается 13 марта

Всемирный день почки (англ. World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Учреждение, организация и ежегодное проведение этого Дня стали результатом совместных усилий Международного общества нефрологов и Международной федерации почечных фондов. Основной целью Дня почки эти некоммерческие организации обозначили – привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.

Среди задач Дня – обмен опытом специалистов в этой области медицины, развитие системы профилактики почечных заболеваний, модернизация и повышение качества лечения больных, разработка новых лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры для оказания помощи больным и лечения нефрологических заболеваний.

По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растёт. В большинстве случаев речь идёт о тяжёлых хронических заболеваниях, которые часто заканчиваются летальным исходом, либо о заболеваниях, переходящих в категорию хронических.

Многие слышали о диагнозе «острая почечная недостаточность» и «хроническая почечная недостаточность», однако мало кто знает о том, что они часто становятся причиной, увеличивающей фактор риска смертельного исхода при других заболеваниях. Например, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, СПИДе и др. Связано это в первую очередь с основной функцией почек – фильтрацией и выводом из организма шлаков, вредных веществ и излишков солей. Нарушение этой функции ведёт к быстрой интоксикации организма, сбою в работе всех систем и, в конце концов, к летальному исходу. Приём медикаментозных препаратов при лечении любого заболевания в условиях почечной недостаточности – риск отравления организма.

Поэтому ежегодное проведение Всемирного дня почки направлено на актуализацию темы почечных заболеваний и привлечение внимания к этой проблеме в первую очередь врачей-нефрологов и медицинских нефрологических организаций. Каждый год выбирается новая тема, становящаяся главной при проведении Дня. Среди мероприятий – семинары, лекции, научно-практические конференции, симпозиумы по обмену опытом, сбору информации о нефрологических заболеваниях, новинках в области лекарственных препаратов, медицинской аппаратуры для обследования, диагностики и лечения больных.

Отдельное внимание уделяется проведению просветительских мероприятий по работе с населением. Здесь большая роль отводится представителям лечебных учреждений, которые занимаются просвещением в региональных поликлиниках и больницах. В их задачу входит информирование населения о симптомах и способах выявления почечных заболеваний на ранних и поздних стадиях, людях, относящихся к категории риска, способах профилактики заболеваний почек. Ряд мероприятий посвящается людям, страдающим от хронической почечной недостаточности, тому, с какими сложностями, в том числе психологического характера, им приходится сталкиваться.

Врачи напоминают, что важно знать, какие сигналы организма могут свидетельствовать о нарушениях в работе почек: изменение цвета кожи, появление землистого оттенка; отеки; нарушение мочеиспускания; неприятный запах изо рта; повышенное артериальное давление; постоянные боли в пояснице, пишет calend.ru.

В завершении хочется сказать и о факторах, пагубно влияющих на здоровье почек человека, и о профилактических мерах для предотвращения появления заболеваний почек.

Факторы:

вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курение; употребление наркотиков; длительное, особенно бесконтрольное, употребление медикаментов; недостаточное потребление питьевой воды, часто вызванное замещением её соками, газированными и тонизирующими (чай и др.) напитками; малоподвижный образ жизни; неправильное питание, в том числе чрезмерное потребление соли и нерациональные диеты; различного рода хронические и инфекционные заболевания; внешние факторы (холод и жара), связанные с нахождением в некомфортных температурных режимах.

Правила, которые важно соблюдать, заботясь о своём здоровье, в том числе и о почках: