Общество

Субботники проводят 24% компаний в Пскове — опрос

Каждая пятая компания периодически проводит субботники. Участвовать в подобных мероприятиях на безвозмездной основе чаще готовы женщины старше 45 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждый четвертый пскович принимает участие в субботниках на работе: 26% на безвозмездной основе, 4% — за отгулы, 1% — за дополнительную оплату. 24% не откликаются на призывы принять участие в субботниках. 43% сотрудников сообщили, что в их организациях не проводятся субботники. 8% не знают, существует ли такая практика в их компании, чаще всего это касается недавно принятых на работу сотрудников.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин: 28% против 20% соответственно. Чем старше респонденты, тем реже они игнорируют участие в общественно полезном труде: среди молодежи до 35 лет подобным образом поступают 29%, а среди псковичей старше 45 лет — только 15%. Причем женщины и сотрудники старше 45 лет — те, кто чаще всего проявляет инициативу в вопросах поддержания чистоты и порядка без дополнительной оплаты.

Согласно данным опроса, сегодня субботники проводятся в 24% компаний: в 14% такие мероприятия проходят в рабочее время, в 10% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах, чтобы не нарушить закон.