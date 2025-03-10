Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
самозапрет на получение кредита
Снять проклятие
«Лёгкая кухня» Классические блины
Эхо несостоявшегося теракта
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Как отправить ребенка в летний лагерь
 
 
 
ещё Общество 10.03.2025 13:142 Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» 13.03.2025 11:150 В Пскове отметили День работников уголовно-исполнительной системы России 13.03.2025 11:130 За год зарплаты энергетиков в Псковской области выросли на 11 тысяч рублей 13.03.2025 11:040 Субботники проводят 24% компаний в Пскове — опрос 13.03.2025 10:460 «Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство. ВИДЕО 13.03.2025 10:400 Активисты в Великих Луках помогли закрасить граффити с рекламой наркотиков
 
 
 
Самое популярное 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:344 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом 09.03.2025 18:101 Восемь человек утонули в Псковской области за выходные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Субботники проводят 24% компаний в Пскове — опрос

13.03.2025 11:04|ПсковКомментариев: 0

Каждая пятая компания периодически проводит субботники. Участвовать в подобных мероприятиях на безвозмездной основе чаще готовы женщины старше 45 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждый четвертый пскович принимает участие в субботниках на работе: 26% на безвозмездной основе, 4% — за отгулы, 1% — за дополнительную оплату. 24% не откликаются на призывы принять участие в субботниках. 43% сотрудников сообщили, что в их организациях не проводятся субботники. 8% не знают, существует ли такая практика в их компании, чаще всего это касается недавно принятых на работу сотрудников.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин: 28% против 20% соответственно. Чем старше респонденты, тем реже они игнорируют участие в общественно полезном труде: среди молодежи до 35 лет подобным образом поступают 29%, а среди псковичей старше 45 лет — только 15%. Причем женщины и сотрудники старше 45 лет — те, кто чаще всего проявляет инициативу в вопросах поддержания чистоты и порядка без дополнительной оплаты.

Согласно данным опроса, сегодня субботники проводятся в 24% компаний: в 14% такие мероприятия проходят в рабочее время, в 10% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах, чтобы не нарушить закон.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 182 человека
13.03.2025, 11:150 В Пскове отметили День работников уголовно-исполнительной системы России 13.03.2025, 11:130 За год зарплаты энергетиков в Псковской области выросли на 11 тысяч рублей 13.03.2025, 11:070 Подросток скончался в инфекционной больнице в Великих Луках 13.03.2025, 11:040 Субботники проводят 24% компаний в Пскове — опрос
13.03.2025, 10:590 «Три мудреца»: Нужно ли перемирие в конфликте на Украине? 13.03.2025, 10:560 19 рыбаков погибли в Псковской области за четыре дня 13.03.2025, 10:470 Zewa сменит название в РФ на Zemma 13.03.2025, 10:460 «Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство. ВИДЕО
13.03.2025, 10:400 Активисты в Великих Луках помогли закрасить граффити с рекламой наркотиков 13.03.2025, 10:350 С 14 марта на дорогах Псковской области заработают 48 новых камер фиксации нарушений ПДД 13.03.2025, 10:300 Интерактивная экскурсия «Закляни в глаза» пройдет в картинной галерее псковского музея 13.03.2025, 10:250 Жители Пскова и Опочки перевели мошенникам более 150 тысяч рублей
13.03.2025, 10:230 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковской области с 17 марта 13.03.2025, 10:210 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и работе в Собрании 13.03.2025, 10:200 17% компаний в Пскове имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей – опрос 13.03.2025, 10:200 ТОСы Псковского района подали рекордное число заявок на областной конкурс грантов
13.03.2025, 10:030 Псковский словарь T2: петабайты, улитки и кибергигиена 13.03.2025, 09:540 В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика 13.03.2025, 09:510 Администрация Пскова требует признать реконструкцию магазина самовольной постройкой 13.03.2025, 09:430 Карантин по бешенству ввели в себежской деревне Ханево из-за енотовидной собаки
13.03.2025, 09:300 Инфляция в России начнет снижаться не раньше осени 13.03.2025, 09:150 Все выше и выше: фитнес-центры поднимают ценовую планку 13.03.2025, 09:000 МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях 13.03.2025, 08:530 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Великих Луках
13.03.2025, 08:400 Сильные снегопады до 40 см могут пройти в Псковской области 13.03.2025, 08:200 Слабослышащий 17-летний подросток в черной футболке пропал в Острове 13.03.2025, 08:000 Какие симптомы указывают на проблемы с печенью, назвала врач-гастроэнтеролог 13.03.2025, 07:300 Память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина чтут православные 13 марта
13.03.2025, 07:300 Всемирный день почки отмечается 13 марта 12.03.2025, 23:060 «Гармония диссонанса» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.03.2025, 22:001 В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов 12.03.2025, 21:400 Псковский театр драмы представит нового актера труппы
12.03.2025, 21:200 Профилактика торговли наркотиками проводится в Псковском районе 12.03.2025, 21:040 Модернизацию котельной начали в псковской школе №16 12.03.2025, 21:000 В День работника УИС в Псковском филиале университета ФСИН России состоялось награждение сотрудников 12.03.2025, 20:400 Победителю регионального этапа чемпионата «Профессионалы» предложили работу в компании Росатом
12.03.2025, 20:220 Движение по полосе на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове временно перекроют 12.03.2025, 20:200 Фортепианное трио выступит в Псковском музее 19 марта 12.03.2025, 20:140 Жительнице Бежаниц назначили обязательные работы за повторное вождение в нетрезвом виде 12.03.2025, 20:090 Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы
12.03.2025, 20:000 Жители Псковской области могут проголосовать за ремонт сельских отделений Почты России на Госуслугах 12.03.2025, 19:400 Арендатора земли в Великолукском обязали ликвидировать свалку на площади 10 000 м2 12.03.2025, 19:200 Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах 12.03.2025, 19:000 Почему после еды тянет в сон, рассказала терапевт
12.03.2025, 18:400 Способы подать заявление на догазификацию разъяснили жителям Пушкинских Гор 12.03.2025, 18:200 Рост заболеваемости ОРВИ в Псковской области составил почти 16% 12.03.2025, 18:180 К трем годам тюрьмы приговорили петербуржца в Великих Луках за мошенничество 12.03.2025, 18:070 «Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство
12.03.2025, 18:060 В Новоржеве состоялся VI открытый областной конкурс фортепианных этюдов 12.03.2025, 18:040 Столкновение BMW и Skoda на Рижском проспекте в Пскове попало на видео 12.03.2025, 18:021 Пскович отправится за решетку за кражу бутылки виски 12.03.2025, 18:000 «Собственной персоной»: Александр Козловский о 80-летии Победы, работе в Госдуме и задачах «Единой России». ВИДЕО
12.03.2025, 17:591 BMW и Skoda столкнулись на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове 12.03.2025, 17:580 Как правильно настроить смартфон после первого включения, рассказали псковичам 12.03.2025, 17:500 Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь 12.03.2025, 17:480 Мужчине запретили покидать Псковский район из-за наезда на пешехода в центре города
12.03.2025, 17:400 «Дневной дозор»: Не станут ли пустовать новые псковские гостиницы? 12.03.2025, 17:390 Игорь Дитрих о внеочередном отпуске для аллергиков: Предложение научно необоснованное 12.03.2025, 17:310 В России достаточно органов, чтобы контролировать работу министерств и правительства – Александр Козловский 12.03.2025, 17:240 Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки
12.03.2025, 17:210 Александр Козловский: «Единая Россия» ведет активную подготовку к выборам 2025 и 2026 годов  12.03.2025, 17:140 Выставка «Театру посвящается» открылась в псковской усадьбе Беклешова. ФОТО 12.03.2025, 16:560 Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы 12.03.2025, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 марта
12.03.2025, 16:360 Псковская область присоединилась к проекту по популяризации спортивной борьбы 12.03.2025, 16:320 Полы разобрали в псковской церкви Николы со Усохи 12.03.2025, 16:280 «Управляйку» в Великих Луках обязали убраться в подвале 12.03.2025, 16:120 Псковичка завоевала медали на соревнованиях по настольному теннису в Италии
12.03.2025, 16:110 Мужчину в Пскове осудили за кражу велосипеда вблизи Мирожского монастыря 12.03.2025, 16:090 Юрий Сорокин награжден почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» 12.03.2025, 16:070 С велосипедиста в Великих Луках взыскали компенсацию морального вреда за наезд на ребенка 12.03.2025, 16:052 Владимир Кузь: Нужно развивать науку в регионах, чтобы молодежь училась и работала дома
12.03.2025, 15:550 Алиментщик прятался на чердаке от псковских судебных приставов 12.03.2025, 15:510 В Пскове прошел конкурс профмастерства среди групп задержания Росгвардии 12.03.2025, 15:470 Псковский академический театр драмы обнародовал афишу мая 12.03.2025, 15:460 «Беседка»: С новосельем, детский фонд! ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru