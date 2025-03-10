Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В регионе в этом году завершается переход на одноуровневую систему управления в муниципальных районах. На минувшей сессии депутаты одобрили инициативы губернатора о преобразовании последних 10 районов в округа. Когда мы сможем увидеть, как используют новые возможности муниципальные округа? Не поторопилась ли Псковская область с принятием реформы, ведь Госдума оставила регионам право выбора?

Об этом и многом другом ведущая Любовь Кузнецова поговорит с председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексеем Севастьяновым.