10 самовольно размещенных рекламных конструкций демонтировали в Пскове

Демонтаж 10 самовольно размещенных информационных конструкций на фасадах зданий на территории города произвели в Пскове 12 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.
Видео: контрольное управление администрации города Пскова
Работы провели совместно с муниципальным учреждением Пскова «Служба благоустройства города» по адресам: улица Яна Фабрициуса, 5а, улица Инженерная, 120.
Напомним, работа по демонтажу самовольно размещенных информационных конструкций проводится регулярно.