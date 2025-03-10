Общество

В Роспотребнадзоре псковичам напомнили порядок действий при укусе клеща

Порядок действий при укусе клеща напомнили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Первый случай присасывания клеща зарегистрирован управлением Роспотребнадзора по Псковской области 10 марта 2025 года. Для сравнения, в 2024 году это произошло 19 марта, в 2023 году – 26 марта, а 2022 году – 31 марта. Первая пострадавшая этого года сняла клеща самостоятельно и не сдала его на исследование.

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Управление Роспотребнадзора напоминает, что делать, если присосался клещ.

«Сначала нужно снять членистоногого. Затем необходимо проверить клеща на наличие инфекций. Лучше всего удалить клеща в медицинском учреждении. В Пскове обращайтесь в травматологический пункт на улице Малясова, 2. Если рядом нет специалистов, действуйте самостоятельно, но помните, что при снятии клещ не должен пострадать. В идеале следует принести на анализ клеща живым», - рассказали в ведомстве.

Живого клеща, снятого с человека, необходимо поместить в герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставить в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения клеща живым, можно доставить погибшего, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

«На лабораторное исследование лучше провозить паукообразного в течение первых трех-пяти дней после укуса. Исследования на заражённость инфекциями проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области», - добавили в Роспотребнадзоре.

В Пскове это можно сделать по следующим адресам:

исследования на клещевой вирусный энцефалит: улица Гоголя, № 21А, вход со двора, телефон для справок: 8(8812) 66-42-91, 66-28-90. Время работы: понедельник-четверг – 9:00-13:00, 14:00-16:00. Пятница – 9:00-13:00, 14:00-16:00;

методом ПЦР на четыре инфекции: улица Гоголя, 17, 2 этаж, телефон для справок: 8(8812) 66-42-80, 66-28-90. Время работы: понедельник-четверг – 9:00-12:00, 14:00-16:00. Пятница – 9:00-12:00, 14:00-15:00.

В Великих Луках:

исследования на клещевой вирусный энцефалит: улица Тимирязева, 9, телефон для справок: 8 (81153) 7-19-14;

методом ПЦР на четыре инфекции: Санитарный переулок, 4, телефон для справок: 8-911-364-39-19.

Время работы лабораторий: понедельник-четверг – 9:00-13:00, 14:00-17:00. Пятница – 9:00-13:00, 14:00-16:00.

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Напомним, в прошлом году с начала сезона в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 2 534 человека. Присасывания в основном происходили на территории Псковского района, а также городов Пскова и Великих Луки. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области и медицинских организаций исследовано 1 973 клеща, в том числе снятых с пострадавших – 1 960, из природных биотопов – 13.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 1,2%;

иксодовым клещевым боррелиозом – 24,1%;

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,3%;

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,7%.

В 2024 году в регионе зарегистрировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей, 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе двух у детей.

Самая действенная защита от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинопрофилактика. Под данным на 13 марта 2025 года, в Псковской области от КВЭ привито 79 человек, из них 29 – люди из профессиональных групп риска.