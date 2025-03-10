В Роспотребнадзоре псковичам напомнили порядок действий при укусе клеща

Порядок действий при укусе клеща напомнили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Первый случай присасывания клеща зарегистрирован управлением Роспотребнадзора по Псковской области 10 марта 2025 года. Для сравнения, в 2024 году это произошло 19 марта, в 2023 году – 26 марта, а 2022 году – 31 марта. Первая пострадавшая этого года сняла клеща самостоятельно и не сдала его на исследование.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что делать, если присосался клещ.
Живого клеща, снятого с человека, необходимо поместить в герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставить в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения клеща живым, можно доставить погибшего, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.
В Пскове это можно сделать по следующим адресам:
В Великих Луках:
Время работы лабораторий: понедельник-четверг – 9:00-13:00, 14:00-17:00. Пятница – 9:00-13:00, 14:00-16:00.
Напомним, в прошлом году с начала сезона в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 2 534 человека. Присасывания в основном происходили на территории Псковского района, а также городов Пскова и Великих Луки. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области и медицинских организаций исследовано 1 973 клеща, в том числе снятых с пострадавших – 1 960, из природных биотопов – 13.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2024 году в регионе зарегистрировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей, 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе двух у детей.
Самая действенная защита от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинопрофилактика. Под данным на 13 марта 2025 года, в Псковской области от КВЭ привито 79 человек, из них 29 – люди из профессиональных групп риска.