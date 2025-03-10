Общество

Сергей Вострецов: Передача управления резервами СФР в Федеральное казначейство повысит прозрачность использования средств

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов одобрил предложение Министерства труда и социальной защиты РФ о передаче управления резервом накопительных пенсий Социального фонда России Федеральному казначейству, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе объединения.

Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло предложение пересмотреть порядок управления частью накопительных пенсий россиян. Согласно инициативе, резерв СФР по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) может перейти под контроль Федерального казначейства. Сейчас этим резервом управляет сам СФР, но Минтруд считает целесообразным передать данную функцию казначейству, поскольку оно уже успешно управляет резервом Фонда социального страхования (ФСС).

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддерживает идею повышения прозрачности.