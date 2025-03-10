Общество

В Пскове прошла лекция «Роль СМИ в современном обществе»

В Пскове прошла лекция «Роль СМИ в современном обществе» на площадке «Электориум» 13 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лекцию провел директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков. В своем выступлении он рассказал об истории возникновения средств массовой информации от первых новостей времен античности до наших дней, о развитии СМИ в Псковской области, информационных войнах и взаимодействии власти, СМИ и общества. Также он разъяснил такие понятиях как пропаганда и информационный повод, объяснил важность существования и развития средств массовой информации.

После выступления у всех гостей была возможность задать спикеру интересующие их вопросы по теме лекции.