Общество

Аккаунты россиян на Госуслугах предложили блокировать при смене двух идентификаторов пользователя

В России могут ввести автоматическую временную блокировку аккаунтов россиян на «Госуслугах» при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации, например, номера телефона и пароля. Такая инициатива среди прочих содержалась в пакете предложений «Народного фронта» к совещанию у президента.

Для защиты граждан, к чьим личным кабинетам предположительно получили доступ мошенники, «Народный фронт» предложил два цифровых решения. Так, предлагается временная блокировка учетной записи на «Госуслугах». Разблокировать ее можно будет только при личном посещении МФЦ, что станет дополнительной мерой защиты.

Еще один предлагаемый способ — введение автоматического уведомление банка со стороны портала о смене нескольких идентификаторов, что исключит риск финансового мошенничества.

Как рассказала изданию руководитель проекта НФ «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, эти инициативы в общем пакете предложений были подготовлены к совещанию, прошедшему 5 марта у президента России Владимира Путина, и переданы в его администрацию для внесения в проект поручений по итогам мероприятия, пишут «Известия».

«Минцифры обсуждает меры по борьбе с мошенниками с заинтересованными ведомствами и организациями. В том числе мы прорабатываем упоминаемые в запросе предложения «Народного фронта». Ряд обсуждаемых инициатив вошел в законопроект по защите граждан от кибермошенников. Сейчас он внесен в Госдуму. Детали документа еще прорабатываются, он может быть изменен ко второму чтению», — заявили в пресс-службе министерства.