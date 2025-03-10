Общество

В Госдуме обсудят возможность выплачивать прожиточный минимум домохозяйкам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, которые занимаются домашним хозяйством. Текст документа, который подготовлен к внесению в Госдуму.

Законопроект в случае принятия распространится на тех, кто постоянно проживает в РФ совместно с членами семьи, занимается исключительно ведением домашнего хозяйства. Под этим в законопроекте понимаются работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры), затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

«Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», - говорится в пояснительной записке.

«С учетом миграционной политики на сегодняшний день законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели гражданство РФ. Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход», - уточняет Нилов.

Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе, пишет ТАСС. «Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.