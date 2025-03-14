Кандидатов в военные учебные заведения отбирают в Псковской области

Псковское управление Росгвардии объявляет о начале отбора кандидатов для поступления в военные учебные заведения Федеральной службы войск национальной гвардии. Учебные заведения готовят офицеров с военно-специальным образованием для службы в войсках национальной гвардии РФ. Срок обучения составляет пять лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа:
Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургскую Академию войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии. Контактный номер телефона: 8(8112)73-43-13