Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Новое областное радио, почем волны для народа и пушка с песенками

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Темой для обсуждения в студии станет редкое явление — новый медийный продукт в радиопространстве Псковской области. Точнее, старый в новой обертке: государственная пропаганда объявила о распространении вещания одной из своих радиостанций по районам.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о бюджетных затратах на проект, выразят обоснованные сомнения в его эффективности как с коммерческой стороны, так и сточки зрения влияния на аудиторию. И недоумевают, зачем понадобилось с напряжением усилий создать государственное областное радио, если такое же вещает в регионе уже 95 лет.