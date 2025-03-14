Общество

Желтоголового дятла за работой сфотографировал сотрудник «Михайловского»

Заметно оживившиеся с приходом весны птицы создают особое настроение у посетителей мемориальных усадеб Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Фотографии некоторых из пернатых насельников псковских пушкинских мест в эти мартовские дни сделал сотрудник Пушкинского заповедника Алексей Михайлов, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музейной службе информации.

Лебеди в мартовском серебре. Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

В музее подчеркнули, что некоторые из птиц, попавших в объектив Алексея Михайлова, не знакомы среднестатистическому горожанину. Удивление, например, вызывает, жёлтая «шапочка» дятла. Её «носит» самец трёхпалого дятла — родственник куда более часто встречающегося в наших широтах и более известного красноголового (большого пёстрого) дятла.

Не всякий житель большого горда знает «в лицо» и крошечную певчую птичку пищуху. Умиление туристов часто вызывает её манера подниматься по стволу дерева, двигаясь вверх по спирали и опираясь на свой длинный хвост.

Впрочем, лирически настроенным гостям усадебных парков и обычные сороки, вороны и утки кажутся чуть ли персонажами сказок Пушкина. Хотя, справедливости ради, сорок Пушкин несколько раз упоминал в своих стихах и даже в «Евгении Онегине», описывая снежное тригорское утро («…В окно увидела Татьяна / Поутру побелевший двор, / Куртины, кровли и забор, / На стеклах легкие узоры, / Деревья в зимнем серебре, / Сорок весёлых на дворе…»).

Комментируя новые фотографии Алексея Михайлова на его странице в социальной сети ВКонтакте, в «Михайловском» напомнили, что по визуальным наблюдениям в музейных садах и парках обитает более ста тридцати видов птиц. Всех их — как и других многочисленных представителей местной флоры и фауны — пушкиногорские музейщики считают одной из самых ценных «коллекций», хотя в фондовые документы они, конечно, не записаны. Таких же птиц видел Пушкин, приезжавший сюда то в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, акцентируя внимание гостей на том или ином виде, открывающемся из окна, и цитируя пушкинские строки, где упомянуты тот или иной пейзаж, те или иные птица или зверь.