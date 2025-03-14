Общество

Команду правительства Псковской области наградили за эффективное информационное сопровождение нацпроектов

Коммуникационная команда правительства Псковской области получила высокую оценку за свою работу по информационному сопровождению национальных проектов в 2024 году, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Награждение состоялось на всероссийском образовательном мероприятии «Новые национальные проекты: эффективные коммуникации для общего будущего», которое прошло с 9 по 12 марта в мастерской управления «Сенеж».

Руководители программы «Национальные приоритеты» отметили значительный рост и масштабирование практик информационной работы по продвижению нацпроектов в Псковской области. Также было подчеркнуто активное участие региона в медийной поддержке стратегических федеральных инициатив.

Псковскую область на мероприятии представляли Виктория Иванова и Екатерина Андреева из управления информполитики, а также Анастасия Макарова и Алина Ивницкая из управления проектной деятельности. Они отвечают за брендирование объектов, которые появляются в регионе благодаря национальным проектам президента.