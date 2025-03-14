Общество

Утвержден минимум для сдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку

Минимум, который надо будет набрать детям мигрантов для успешного прохождения тестирования по русскому языку перед их приемом в школы, составляет три балла.

«Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, - 3 балла», - говорится в документе.

Соответствующий приказ Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.