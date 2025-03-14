Общество

Следственный комитет напоминает псковичам о различных способах связи

Следственный комитет РФ напоминает псковичам о праве подачи обращения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок и другим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства регионального следственного управления.

Личный прием руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится по адресу: Псков, переулок Комиссаровский, 1. Предварительно записаться на прием можно по телефону +7(811)229-06-33.

Кроме того, в региональном следственном управлении существуют другие каналы связи:

Телефон (для справочной информации): (8112) 29-06-15

Телефон доверия: 8(981) 350-71-57

Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также жителей Украины, прибывших на территорию России: 8(911) 360-10-92

Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: короткий номер 123 или 8(911) 362-27-78

Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8(960) 229-71-09

Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(911) 360-10-92

Интернет-приемная: https://pskov.sledcom.ru/folder/873417

Социальные сети – https://vk.com/pskov.sledcom

Мессенджер Telegram– https://t.me/skpskov