Следственный комитет напоминает псковичам о различных способах связи

Следственный комитет РФ напоминает псковичам о праве подачи обращения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок и другим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства регионального следственного управления.
Личный прием руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится по адресу: Псков, переулок Комиссаровский, 1. Предварительно записаться на прием можно по телефону +7(811)229-06-33.
Кроме того, в региональном следственном управлении существуют другие каналы связи:
Интернет-приемная: https://pskov.sledcom.ru/folder/873417
Социальные сети – https://vk.com/pskov.sledcom
Мессенджер Telegram– https://t.me/skpskov