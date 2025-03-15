Общество

63% псковичей поддерживают идею возрождения системы распределения выпускников вузов - опрос

Большинство псковичей поддерживает идею возрождения системы распределения молодых специалистов. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы.

Опрос, проведенный среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, выявил, что 63% из них одобряют идею возвращения к практике распределения выпускников. 20% опрошенных высказались против этой инициативы: «Работа за маленькую зарплату — это рабство, это опять «свои» и «не свои», опять еще одна лазейка для взяток».

Среди студентов дневных отделений 42% считают, что система распределения молодых специалистов должна быть восстановлена: «Думаю, стоит вернуть эту систему, так как это совершенно точно способствует получению навыков в профессии». 40% респондентов не поддерживают эту идею, а 18% затруднились с ответом.