Общество

Мошенники стали использовать видеозвонки для записи голоса и кражи денег

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с использованием видеозвонков для сбора биометрических данных граждан. Злоумышленники под различными предлогами, такими как проверка качества связи, предложение товаров или проведение опросов, пытаются записать голос жертвы, чтобы впоследствии использовать эти данные для несанкционированного доступа к банковским счетам.

Одной из целей мошенников является получение ключевой фразы «да», которую они могут применить при биометрической идентификации клиента банка. Запись голоса и лица человека, полученная во время разговора, открывает возможность для мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, пишет ТАСС.

В связи с появившейся схемой мошенничества в МВД призвали к осторожности при звонках с неизвестных номеров. Если их избежать не удалось, то лучше следить за своей речью и не произносить «ключевые фразы» и не говорить «да», советуют в ведомстве. «Лучше сразу же завершить такой разговор», — говорится в материалах киберполиции.