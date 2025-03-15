«Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 марта. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Транспортная недоступность: утренние рейсы в Псков - Москва вновь отменили.
- Переговоры о перемирии: за и против.
- Стабильность – признак мастерства? Что происходит в региональной КПРФ. Комментарий политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
- 19 погибших за 4 дня – трагическая статистика рыбаков-экстремалов: как это остановить?
- Весна пришла – клещи проснулись – в регионе зафиксирован первый укус кровососущих.