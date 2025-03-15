Общество

Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь принять участие в конкурсе коротких видеороликов «Псков в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Участникам предлагается создать вертикальное видео длительностью от 1 до 1,5 минуты, рассказывающее об одном из исторических объектов или личностей Пскова и Псковской области, связанных с событиями войны. Видео должно быть размещено на личной странице участника в формате ВК-клипа с указанием хэштегов #связьпоколений60 и #молодёжь60, а также ссылкой на страницу проекта «Связь поколений». Кроме того, участнику необходимо заполнить анкету. Приём работ продолжится до 20 апреля.

Количество заявок от одного автора не ограничено, а сами работы могут быть выполнены как индивидуально, так и командой (до 5 человек). Жюри выберет трёх победителей, которые получат дипломы и ценные призы от организаторов. Все участники будут отмечены электронными грамотами.

Подведение итогов конкурса состоится 1 мая.

Конкурс проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.