Общество

Иван Белугин: Мы готовы в будущем трудоустроить перспективных и готовых к муниципальной службе ветеранов СВО

Локнянский муниципальный округ готов трудоустраивать участников программы «Герои земли Псковской, заявил глава округа Иван Белугин.

«Проблема дефицита кадров муниципалитетах для нашего округа максимально актуальна. Нам постоянно требуются люди, мы нуждаемся в хороших специалистах, которые готовы работать на благо жителей с полной самоотдачей. Я думаю, что программа "Герои земли Псковской" способна облегчить эту проблему в будущем. Тем участникам специальной военной операции, с которыми я знаком, я уже предлагал в перспективе поучаствовать в программе или в федеральной программе "Время героев", чтобы они получили возможность себя проявить», – сказал Иван Белугин.

По его мнению, программа «Герои земли Псковской» может стать отличной возможностью для участников специальной военной операции проявить себя в мирной жизни, а для муниципалитетов — привлечь новых сотрудников в на государственную службу.

«Если мне предложат стать наставником по этой программе, то, конечно, я не откажу. Готов сопровождать тех ребят, которые решили участвовать в этой программе. Если участники себя проявят, будет задел на будущее, и среди них найдутся перспективные ребята, готовые к муниципальной государственной службе, то, конечно, да, будем брать их на работу», – добавил Иван Белугин.