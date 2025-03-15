Общество

Коллектив псковского противотуберкулезного диспансера отмечен почетной грамотой губернатора

За заслуги в сфере здравоохранения, большой вклад в своевременное и качественное оказание медицинской помощи жителям Псковской области коллектив регионального противотуберкулезного диспансера удостоен почетной грамоты губернатора. Торжественная церемония вручения награды сотрудникам медицинской организации прошла в понедельник, 17 марта. Мероприятие приурочено к 100-летию лечебного учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Почетную грамоту губернатора главному врачу противотуберкулезного диспансера Сергею Богатину вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. От имени главы региона Михаила Ведерникова она поздравила коллектив с юбилеем и поблагодарила персонал учреждения за сложный и важный труд. «Столетний юбилей противотуберкулезного диспансера — это история вековой борьбы с серьезным заболеванием. В Псковской области диагностика, лечение и профилактика этого опасного недуга проводится эффективно. Благодаря вашим усилиям уровень заболеваемости туберкулезом в регионе находится на низком уровне», — обратилась Вера Емельянова к коллективу медицинской организации.

С поздравлениями в адрес работников противотуберкулезного диспансера Псковской области обратилась и председатель регионального комитета по здравоохранения Марина Гаращенко: «Каждый из вас, коллеги, играет важную роль в лечении туберкулеза. Ваше терпение и забота делают учреждение тем местом, где пациенты находят не только лечение, но и поддержку и понимание».

В свою очередь главный врач учреждения Сергей Богатин поблагодарил правительство Псковской области, комитет по здравоохранению за высокую оценку работы. «Будем выполнять все поставленные задачи и дальше», — заверил он.

В этот день Вера Емельянова по поручению губернатора отметила региональными наградами лучших сотрудников учреждения. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Псковской области и в связи со 100-летием со дня основания диспансера благодарственные письма правительства региона первый вице-губернатор вручила врачу-рентгенологу Наталии Добросовестной, старшей медицинской сестре диспансерного отделения Марине Хуторной и процедурной медицинской сестре Людмиле Митрофановой.

Напомним, ранее в Псковском государственном университете прошли торжественные мероприятия и научная конференция, приуроченные к 100-летию противотуберкулезного диспансера Псковской области.