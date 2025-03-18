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Общество

На заседании исполкома ФНПР Игоря Иванова рекомендовали переизбрать лидером Псковского облсовпрофа 

18.03.2025 11:56|ПсковКомментариев: 0

На заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России 18 марта для избрания председателем Псковского территориального объединения организаций профсоюзов рекомендована кандидатура действующего председателя Игоря Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе. 

Фото: Псковский облсовпроф

Игорь Иванов возглавляет Псковский областной совет профсоюзов с июня 2020 года и, по отзывам коллег и руководителей областных отраслевых организаций профсоюзов, за время работы зарекомендовал себя как грамотный и целеустремленный руководитель и лидер профсоюзного движения. Выборы председателя профобъединения состоятся на очередной конференции в июне 2025 года.

«Благодарю всех за оказанное доверие. Готов по-прежнему прилагать все возможные усилия для защиты человека труда и поддержки участников СВО. Много слов говорить не буду. Профсоюзы всё доказывают делом!» — прокомментировал утверждение своей кандидатуры Игорь Иванов.

Пресс-портрет
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Источник: Псковская Лента Новостей
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