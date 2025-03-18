Общество

На заседании исполкома ФНПР Игоря Иванова рекомендовали переизбрать лидером Псковского облсовпрофа

На заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России 18 марта для избрания председателем Псковского территориального объединения организаций профсоюзов рекомендована кандидатура действующего председателя Игоря Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Игорь Иванов возглавляет Псковский областной совет профсоюзов с июня 2020 года и, по отзывам коллег и руководителей областных отраслевых организаций профсоюзов, за время работы зарекомендовал себя как грамотный и целеустремленный руководитель и лидер профсоюзного движения. Выборы председателя профобъединения состоятся на очередной конференции в июне 2025 года.

«Благодарю всех за оказанное доверие. Готов по-прежнему прилагать все возможные усилия для защиты человека труда и поддержки участников СВО. Много слов говорить не буду. Профсоюзы всё доказывают делом!» — прокомментировал утверждение своей кандидатуры Игорь Иванов.