Общество

Бассейн на Fjord Plaza и йети: псковский фотограф продолжает эксперименты с городскими пейзажами

Псковский фотограф, экс-фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей Вадим Боченков продолжает делиться необычными фотографиями Пскова, доработанными с помощью нейросети, своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Фотограф поделился, что в этот раз он хочет поймать внимание зрителя, чтобы тот остановился и рассмотрел его работу.

«В этот раз побольше детализации, хочу, чтобы зритель остановился, рассмотрел, на двух (фото) так точно. Основа, как и ранее, городские фото с разной степенью изменения. Главное, чтобы оставалось узнаваемым», — поделился Вадим Боченков.

Он добавил, что уже отобрал несколько заготовок для третьей части абсурдных фотографий.