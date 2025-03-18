Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев.

Сроки сдачи здания бывшего кинотеатра «Октябрь» несколько раз сдвигались. Очевидно, для этого были основания. В чем причина? Почему реконструкция объекта затянулась? Какие еще объекты строит СК «Развитие»? Об этом и многом другом с директором строительной компании поговорит ведущий Константин Калиниченко.