Общество

Бесплатно пройти флюорографическое обследование псковичи смогут в День борьбы с туберкулезом

В рамках акции, приуроченной ко Дню борьбы с туберкулезом, Псковское региональное отделение Российского Красного Креста проведет ряд мероприятий, которые призваны привлечь внимание общественности к проблеме распространения этого заболевания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Неделя мероприятий в 2025 году, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, стартует в Пскове 23 марта с информационной акции в ТДЦ Fjord Plaza. С 12.00 до 18.00 волонтеры Красного Креста, волонтеры-медики, волонтеры центра медицинской профилактики будут находиться в торгово-досуговом центре с информационными материалами, предложат посетителям поиграть в «Белую ромашку» (символ борьбы с туберкулезом).

24 и 25 марта с 9.00 до 12.00 на территории противотуберкулезного диспансера на улице Красноармейской, 16 все желающие смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование (мобильный флюорограф). Проконсультироваться с медицинскими работниками и получить подарок.

24 марта в 14.00 в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста состоится заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы развития противотуберкулезной службы».

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно проводится 24 марта – в день, когда в 1882 году была открыта бактерия, вызывающая туберкулез.