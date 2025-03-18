Общество

Желающий служить по контракту пскович «победил» гепатит С за три месяца

Мужчина, желающий служить по контракту, «победил» гепатит С за три месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

При прохождении медицинской комиссии у будущего военнослужащего взяли анализ крови на определение вирусов гепатита. Исследование показало положительный результат на гепатит С. При обращении в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу его записали на прием к главному внештатному инфекционисту региона Елене Карзановой.

Специалист отметила, что у пациента при первичной беседе отсутствовали жалобы на здоровье, хронические заболевания он также отрицал. После прохождения полного двухнедельного обследования пациенту назначили соответствующую его степени развития заболевания терапию, рассчитанную на 8 недель.

По истечении 3 месяцев после окончания терапии были взяты повторные анализы, по результатам которых вирус не нашли. Функции печени также восстановили. Пациента сняли с учета диспансерного наблюдения.