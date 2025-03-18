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Почему может быть тяжело вставать по утрам, ответила диетолог

У некоторых людей каждое утро происходит борьба с будильником и отказ покидать теплую постель, проблема здесь может быть не только в банальной лени. Врач-диетолог Алена Капустина рассказала, каких питательных веществ не хватает организму для бодрого начала дня.

Трудности с пробуждением по утрам часто связаны с дефицитом определенных витаминов и минералов, а также с неправильным режимом питания, сказала диетолог.

«Полноценный и сбалансированный рацион питания – залог хорошего самочувствия и бодрого пробуждения по утрам», - напомнила эксперт.

Так, дефицит железа – одна из самых распространенных причин усталости и сонливости. Железо необходимо для производства гемоглобина, который переносит кислород к органам и тканям. Его недостаток приводит к утомляемости и трудностям с пробуждением, пишет RuNews24.ru.

Витамин D играет важную роль в регуляции сна и бодрствовании. Его дефицит может привести к нарушениям сна, усталости и снижению энергопотребления. При этом витамины группы В необходимы для нормальной работы системы нервного и энергетического обмена. Их снижение может привести к раздражительности и проблемам с концентрацией внимания.

В свою очередь магний регулирует более чем 300 биохимических реакций, включая сон и уровень энергии. Его недостаток может привести к мышечным спазмам, головным болячкам и усталости, отметила врач.

Алена Капустина подчеркнула, что белок необходим для поддержания стабильного уровня сахара в крови и обеспечения здоровья организма. Его недостаток в рационе может привести к утренней усталости и тяге к сладкому. К тому же обезвоживание также может повлиять на сонливость. Эксперт советует пить достаточное количество воды в течение дня, особенно утром после пробуждения.

Что включить в рацион для бодрого пробуждения по утрам? Врач-диетолог Капустина посоветовала не игнорировать красное мясо, печень, морепродукты, бобовые, шпинат, тыквенные семечки, жирную рыбу (лосось, сардины, скумбрия), яичные желтки, грибы, обогащенные продукты (молоко, йогурт). Сюда же нужно добавить цельнозерновые продукты, орехи, семена, зеленые овощи, авокадо, темный шоколад.

«Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные дни. Помните, что кофеин может нарушать сон, а алкоголь ухудшает его качество. Легко вставать по утрам помогут регулярные физические нагрузки - они улучшают качество сна, как и свежий воздух», - резюмировала эксперт.

Капустина подчеркнула, что правильное питание и здоровый образ жизни – залог бодрого утра и хорошего самочувствия в течение дня.