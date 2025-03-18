Общество

Установление пожароопасного сезона в Псковской области прогнозируется с 1 апреля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании по противопаводковым мероприятиям и подготовке к пожароопасному сезону. Заседание прошло под председательством Зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

В Псковской области весеннее половодье ожидается раннее, затяжное, многопиковое, но не высокое. Для реагирования на возможные ЧС создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

Установление пожароопасного сезона прогнозируется с 1 апреля. В этом году запланирована прочистка более 5,2 тысяч км противопожарных полос и устройство новых, реконструкция лесных дорог.



«Успешно функционирует региональная диспетчерская служба по мониторингу пожарной опасности в лесах. Благодаря системе "Лесохранитель" наблюдением охвачено более 93% от общей территории лесного фонда. В рамках президентского нацпроекта "Экология" в 2024 году завершена масштабная работа по полному укомплектованию техникой областного Противопожарного лесного центра», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.