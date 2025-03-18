Общество

Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» стартовала во вторник, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией в нескольких регионах на юге страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Как сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, регион по традиции присоединится к шестому сезону проекта. В этом году на территории области определено 18 мест посадки более 8 тысяч деревьев и кустарников.

В Псковской области с 2020 года в рамках акции высажено почти 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников растений. В акции приняло участие более 5,5 тысячи человек.

Одним из первых акцию «Cад памяти», приуроченную к 80-летию Победы, сегодня провел Севастополь. Высадка прошла при участии представителей различных региональных ведомств, общественных, ветеранских и волонтерских организаций, включая движение «Волонтеры Победы» и местных жителей. В честь знаковой даты и празднования 80-летия Великой Победы здесь заложили аллею из 80 кедров. Кедры живут столетиями, поэтому символично именно их выбрали для посадки — чтобы и память о героях и исторических событиях жила также долго.

В Крыму и Севастополе мероприятия проходили в рамках празднования очередной годовщины воссоединения субъектов с Россией. В ЛНР почтили память погибших защитников Отечества высадкой 10 тысяч молодых сосен. В городе Геническе Херсонской области акция прошла возле братской могилы и мемориала в честь погибших мирных жителей в сороковые годы. Деревья проекта в этот день высадили также в Индии, Египте и на Кипре.

В день старта акции «Сад памяти» в республику Крым, в Симферополь, также прибыла выставка на колесах о событиях Великой Отечественной войны — «Поезд Победы». Вместе с проектом организаторы «Сада памяти» запускают своеобразный флешмоб: по пути следования иммерсивной экспозиции можно будет узнать истории героев, которые присылают посетители поезда, и в их честь «Волонтеры Победы» потом также высадят памятные деревья. 80 лучших историй будут собраны в онлайн-сборник и опубликованы в соцсетях обоих проектов.

В 2025 году акция приобретет особое значение — во всех субъектах РФ, включая исторические регионы, а также за рубежом высадят памятные деревья в рамках празднования 80-летия Победы. Традиционные высадки зеленых памятников приурочат и к Году защитника Отечества. В период с марта по июнь участники акции высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Акция проходит по поручению президента России Владимира Путина, в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, ВОД «Волонтеры Победы» и АНО «Сад Памяти». За 5 лет проведения акции сотни тысяч добровольцев высадили уже более 130 млн деревьев в 78 странах мира.

Присоединиться к акции может любой желающий. На интерактивной карте сайта сад-памяти.рф нужно выбрать нужный регион и зарегистрироваться на удобной локации.