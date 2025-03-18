Общество

Псковская хоккейная общественность соболезнует в связи со смертью Александра Чмиля

Хоккейное сообщество Пскова выразило соболезнования семье, родным и близким по поводу смерти директора ООО «Старые кварталы» Александра Чмиля, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

«18 марта скоропостижно ушел из жизни Александр Чмиль. Ему был 51 год. Последние годы Александр провел в составе команды "Легион", выступая во втором дивизионе чемпионата Псковской области и в Ночной хоккейной лиге "40+"», - рассказали хоккеисты.

Также в хоккейном сообществе отметили, что Александр Чмиль всегда был улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, выступая в амплуа вратаря и защитника, был «любимчиком команды и душой компании».

«ХК "Легион" и вся хоккейная общественность выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра.

Вечная память», - сообщили в группе.