Общество

Россельхознадзор пресек попытки незаконного вывоза шести собак из Псковской области в ЕС

С начала 2025 года специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили четыре случая нарушений при вывозе шести собак с территории Российской Федерации через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Животные предназначались для стран Европейского союза: Нидерландов, Черногории и Республики Молдова.

В результате проведения документарного контроля выяснилось, что у всех вывозимых домашних питомцев отсутствовали необходимые лабораторные анализы на определение титра антител к вирусу бешенства. Это является нарушением требований законодательства, поскольку вывоз собак с таможенной территории Евразийского экономического союза возможен только при наличии соответствующих документов.

По итогам проверки были выданы предписания о возврате животных обратно на территорию Российской Федерации.