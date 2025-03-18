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Общество

В день клиента в Сбере рассказали, как помогают россиянам решать любые вопросы

19.03.2025 15:43|ПсковКомментариев: 0

В день клиента, 19 марта, Сбер поблагодарил своих клиентов за то, что они ежедневно доверяют компании решение самых разных задач — от снятия наличных до ведения бизнеса и покупки жилья. На сайте Сбера пользователи могут ознакомиться с личными итогами прошедшего «клиентского года», а компания поделилась общими результатами по стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Сбер рядом

На твёрдую «пятёрку» оценили обслуживание в офисах Сбера 8,2 млн человек, а всего за год россияне посетили офисы банка 341 млн раз. Банкоматами воспользовались 116 млн человек, в том числе 27,7 млн клиентов сторонних банков. Сотрудники и курьеры Сбера доставляли клиентам СберКарты по нужным адресам на всей территории страны, обогнув Землю по экватору 87 раз. Сейчас доставка СберКарт доступна более чем в 250 городах страны.

Мобильное приложение Сбера СберБанк Онлайн остаётся для клиентов одним из самых используемых: в среднем за год каждый пользователь открывал его 380 раз, то есть чаще чем раз в день.

Сотрудники консультационных центров Сбера за год рассмотрели 80 млн пользовательских обращений. В это число входит 5,6 млн жалоб, 12 млн обращений через чаты и 62,3 млн консультаций.

Недвижимость

Сбер помогает клиентам осуществить мечту о собственном жилье. В 2024 году 200 тыс. клиентов оформили «Семейную ипотеку» на общую сумму 1,1 трлн рублей. 500 тыс. клиентов воспользовались сервисом «Моя недвижимость» на Домклик и СберБанк Онлайн для онлайн-оценки недвижимости.

Клиент Сбера, в какой бы точке России он ни находился, теперь может провести сделку во всех 11 часовых поясах страны. Например, заключить договор могут жители Калининграда и Петропавловска-Камчатского, где разница во времени составляет 10 часов.

Карточные сервисы

На сегодняшний день сервис SberPay NFC подключили уже 14 млн клиентов, владельцев Android-смартфонов, а количество операций через SberPay превышает 7 млн в день. За год оборот по операциям со SberPay NFC вырос в два раза. Также в SberPay появились и другие возможности: сохранять бонусные карты и платить со счетов других банков.

Для удобства пользователей Сбер в 2024 году собрал в одном месте подписки и интернет-магазины, где клиенты платили картой. Теперь сервис показывает те места, где оплата проходила по СБП или SberPay. Ежемесячно сервисом пользуется более 4 млн человек. Клиенты могут управлять своими подписками, выбирая, по каким сервисам оставить списания, а по каким запретить. За месяц пользователи блокируют 1 млн нежелательных списаний.

Также с 2024 года клиент может выбрать в качестве запасного другой свой счёт в Сбере, кредитную карту либо счёт другого банка.

Платёжные стикеры

Всё чаще многие активные клиенты выбирают оплату с использованием платёжных стикеров Сбера, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих россиян.

Разнообразие дизайнов позволяет найти лучший по настроению. Из всех доступных дизайнов самые популярные — минималистичные чёрные стикеры, стильные и лаконичные. Второе место занимают стикеры с изображением Винни-Пуха. Отдельного внимания заслуживает самый успешный запуск прошлого года — лимитированная серия «невидимого стикера под чехол». Этот продукт вызвал такой высокий спрос, что первая партия в размере 10 тыс. штук была распродана всего за один день.

Оплата улыбкой

Клиенты Сбера улыбаются всё чаще — за клиентский год они оплатили улыбкой 54 млн покупок. Рекордсменом стал пользователь, который совершил с помощью улыбки 2097 покупок.

Сбер для бизнеса

Сбер помогает более чем 3 млн предпринимателей развивать свой бизнес. В период с марта 2024-го по март 2025 года ещё 700 тыс. клиентов открыли счета в Сбере, а 100 тыс. начинающих предпринимателей прошли обучение по ведению бизнеса. Было решено 22 млн бизнес-задач, особое внимание уделено продавцам маркетплейсов — 326 тыс. селлеров повысили продажи.

Акция «Любовь на миллиарды» позволила начислить клиентам малого бизнеса 3,4 млрд бонусов СберБизнес Спасибо.

Безопасность

Сбер защищает клиентов от мошенничества. Антифрод-система анализирует 30 млрд операций в месяц с эффективностью 99,9%. В 2024 году удалось предотвратить хищение у клиентов 300 млрд рублей, а с начала 2025 года — ещё 43 млрд.

Услуга «Хранитель» от СберМобайла заблокировала 12 млн мошеннических звонков.

Программа лояльности

Бонусы Спасибо можно тратить при совершении покупок. За год, с марта 2024-го по конец февраля 2025 года, клиенты Сбера совершили 257 млн покупок с использованием бонусов Спасибо. Всего за это время было списано 174 млрд бонусов — эту сумму пользователи сэкономили благодаря программе лояльности. Больше всего бонусов было потрачено при покупках в партнёрских сервисах: Самокате, Купере, на маркетплейсе Мегамаркет, а также в «Бургер Кинге».

Вместе с партнёрами

Сбер сотрудничает с партнёрами для решения любых задач пользователей. Курьеры Самоката и Купера за год доставили товары, преодолев расстояние, равное пути от Земли до Юпитера. Сервис Звук предоставил 70 млн треков, а Okko добавил 2700 фильмов и сериалов, самыми популярными из которых стали «Бременские музыканты», «Лихие» и «Последний богатырь. Наследие».

Благотворительность

Сбер помогает людям объединяться ради добрых дел. В прошлом году клиенты пожертвовали 420,5 млн рублей на благотворительность.

Источник: Псковская Лента Новостей
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