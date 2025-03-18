Общество

Порядок подачи заявления о госрегистрации НКО онлайн объяснили псковичам

Порядок подачи заявления о государственной регистрации некоммерческой организации в электронном виде объяснили псковичам в управлении Министерства юстиции РФ по Псковской области.

Управление информирует, что в соответствии с пунктом 26 Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным приказом Минюста России от 26.09.2022 № 199, документы, необходимые для предоставления государственной услуги, можно представить в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области заявителю лично (его представителю), посредством единого портала, путем направления почтового отправления с описью вложения.

В случае государственной регистрации вновь созданной некоммерческой организации заявителю для подачи документов в электронном виде необходимо подготовить следующий пакет документов: протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя), устав и заявление по форме Р11001, при необходимости прикрепить документ, подтверждающий право использования адреса (гарантийное письмо от арендодателя, иной документ, в соответствии с требованиями законодательства). Конвертировать документы в формат ПДФ.

Вход в личный кабинет заявителя на портале Госуслуги: для отправки пакета документов на регистрацию НКО открыть раздел «услуги» «Регистрация юридического лица» (можно найти с помощью помощника МАКСА), заполнить реквизиты, согласно требованиям программы, а именно: данные заявителя, телефон, электронную почту, также необходимо выбрать орган (управление Минюста России по Псковской области), в который направляются документы, прикрепить подготовленные документы в формате ПДФ, подписать их ЭЦП физического лица – заявителя.

Сразу после того, как документы будут подписаны ЭЦП, заявление автоматически направляется в управление Минюста России по Псковской области.

Если необходимо внести изменения в сведения о некоммерческой организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, требуется в личном кабинете заявителя на портале Госуслуги создать кабинет юридического лица.

Дальнейшие действия осуществляются заявителем как указано выше, с учетом особенностей заполняемой формы заявления. Исходя из этого, в зависимости от того, какие изменения вносятся, требуется прикрепить те документы, перечень которых установлен выбранным вариантом Административного регламента.

Более подробно ознакомиться с Административным регламентом можно на сайте управления по ссылке.