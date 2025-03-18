Петр Алексеенко: Верните нам здание Псковской филармонии, и мы будем ремонтировать памятники Ленину

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) предложил вернуть в собственность коммунистической партии здание псковской филармонии.
На предложение КПРФ самим ремонтировать и благоустраивать памятник Ленину, прозвучавшее на сессии Псковского областного Собрания депутатов, он ответил, что вопросами благоустройства и реставрации исторических памятников и объектов культурного наследия должны заниматься все причастные организации, в том числе государство.