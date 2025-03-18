Общество

Петр Алексеенко: Верните нам здание Псковской филармонии, и мы будем ремонтировать памятники Ленину

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) предложил вернуть в собственность коммунистической партии здание псковской филармонии.

«На последней сессии Собрания нам было предложено самим ремонтировать памятники Ленина, так как это наше историческое наследие. Верните нам тогда здание Псковской областной филармонии. Это здание было в собственности КПСС. Мы его сдадим в аренду и на эти деньги будем ремонтировать памятники Ленину. Филармонию забрали. Квартиру-музей на Ленина тоже к себе подобрали, так тоже не делается», – сказал Петр Алексеенко.

На предложение КПРФ самим ремонтировать и благоустраивать памятник Ленину, прозвучавшее на сессии Псковского областного Собрания депутатов, он ответил, что вопросами благоустройства и реставрации исторических памятников и объектов культурного наследия должны заниматься все причастные организации, в том числе государство.