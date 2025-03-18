Общество

Судебные приставы разыскивали мотоцикл, спрятанный псковской автошколой

Сводное исполнительное производство о взыскании с автошколы задолженности в размере более 2 миллионов рублей в пользу различных взыскателей находится на исполнении в отделении судебных приставов города Пскова № 2. Так как автошкола не принимала никаких мер к погашению долгов, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 180 тысяч рублей. По данным ГИБДД в собственности у автошколы имелся только мотоцикл, который тщательно скрывали. В связи с этим, мотоцикл был объявлен в розыск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области



Взыскание исполнительного сбора было вынесено за неисполнение требований исполнительных документов в установленный законом срок. Руководство было уведомлено надлежащим образом о возбуждении исполнительных производств и предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 315 УК РФ, за злостное неисполнение решения суда.



Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и детей доказали, что даже самый хитроумный план сокрытия имущества обречен на провал.

В центре внимания оказался мотоцикл модели Stels YX 200-C5B5, который, казалось, исчез в неизвестном направлении. Начав с беседы с охраной гаражного комплекса, судебные приставы получили заверения, что «железного коня» на территории нет. Несмотря на это, судебные приставы продолжили проверку и тщательно осмотрели каждый гараж.





Мотоцикл нашли. Он был спрятан в одном из боксов, укрыт слоем старых покрывал, завален коробками и прочим хламом.



В дальнейшем, если руководство не предпримет никаких мер, погашение задолженности будет осуществляться через принудительную реализацию арестованного имущества.