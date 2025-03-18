Общество

В Псковской гимназии прошли антинаркотические лекции

С 10 по 19 марта 2025 года на территории Псковского района проводится профилактическая операция «Чистое поколение». В рамках этой акции сотрудники наркоконтроля провели в Псковской инженерно-лингвистической гимназии лекции и беседы с учениками, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Основная цель мероприятий — информирование школьников о причинах и условиях распространения наркомании, а также мерах предотвращения незаконного потребления наркотиков среди молодёжи.

Особое внимание уделялось вопросам вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с наркотиками.