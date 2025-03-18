Общество

Образовательный интенсив по добровольчеству организуют в Пскове 21 марта

Однодневный образовательный интенсив для действующих и будущих волонтёров состоится 21 марта в муниципальном центре добровольчества города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Программа интенсива включает блоки по основам добровольчества, работе с платформой ДОБРО.РУ, финансовой грамотности для волонтёров и проектной деятельности. Также запланирован кофе-брейк для неформального общения и обмена опытом.

«Этот интенсив станет прекрасной возможностью для всех, кто хочет стать частью волонтёрского движения и внести свой вклад в развитие общества, – поделилась руководитель муниципального центра добровольчества Кристина Яковлева. – Мы создали программу, которая поможет участникам не только освоить базовые навыки, но и вдохновиться на реализацию новых идей и проектов».

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Участие бесплатно. Количество мест ограничено, регистрация обязательна.