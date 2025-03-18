Образовательный интенсив по добровольчеству организуют в Пскове 21 марта

Однодневный образовательный интенсив для действующих и будущих волонтёров состоится 21 марта в муниципальном центре добровольчества города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Программа интенсива включает блоки по основам добровольчества, работе с платформой ДОБРО.РУ, финансовой грамотности для волонтёров и проектной деятельности. Также запланирован кофе-брейк для неформального общения и обмена опытом.
Начало мероприятия в 15:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Участие бесплатно. Количество мест ограничено, регистрация обязательна.