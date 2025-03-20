Общество

Сергей Вострецов: Профсоюзы играют ключевую роль в поддержке молодых работников

Совместные усилия государства, образовательных учреждений и профсоюзов помогут сформировать позитивный имидж рабочих профессий среди молодежи и обеспечить экономику необходимыми кадрами, считает глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Сергей Вострецов отметил важность сокращения доли иностранных работников в 2025 году в 21 субъекте РФ. Он подчеркнул, что это способствует приоритетному трудоустройству граждан России и поддержанию стабильности на рынке труда. Глава обхединения СОЦПРОФ выразил уверенность, что такие меры создадут больше возможностей для соотечественников и будут способствовать развитию отечественной экономики.

Кроме того, Вострецов отметил необходимость активного привлечения молодежи в рабочие профессии: «Необходимо создавать условия, в которых молодые специалисты будут видеть перспективы и стабильность в выбранной сфере. Профсоюзы играют ключевую роль в поддержке молодых работников, обеспечении их прав и создании благоприятной рабочей среды. Совместные усилия государства, образовательных учреждений и профсоюзов помогут сформировать позитивный имидж рабочих профессий среди молодежи и обеспечить экономику необходимыми кадрами».

Среди регионов, где введены ограничения на использование иностранной рабочей силы, — Оренбургская, Челябинская, Калужская области и другие. В этих регионах компании не смогут нанимать более 15% иностранцев от общей численности сотрудников. В некоторых сферах труд иностранных работников полностью ограничен.

Таким образом, совместные усилия государства и профсоюзов, направленные на повышение привлекательности рабочих профессий и ограничение использования иностранной рабочей силы, являются ключевыми шагами в решении проблемы кадрового дефицита в российской экономике, заключили в СОЦПРОФ.