Общество

Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове. ФОТО

В Пскове 20 марта состоялся первый этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие собрало команды пожарных-спасателей, которые продемонстрировали свое мастерство в ликвидации последствий ДТП.

В первом этапе участвуют пять команд: гарнизон города Пскова и города Великие Луки. Как рассказал заместитель начальника управления организацией пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Станислав Самойленко, команда победителей соревнований поедет на второй этап, который проведут в Республике Коми в апреле.

«Данные соревнования проводятся для повышения профессионального мастерства, для совершенствования по оказанию помощи пострадавшим при ДТП, передачи передового опыта и чтобы выявить сильнейших в гарнизоне», - пояснил Станислав Самойленко.

Соревнования проходят на улице во дворе пожарно-спасательной части №1. Участники показали навыки деблокировки условно пострадавших из автомобиля, тушения возгораний и оказания первой помощи.