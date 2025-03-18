Общество

Шестерых бывших мигрантов доставили в военный комиссариат Пскова

В городе Пскове прошел очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Военные следователи совместно с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата провели рейд в общественных местах города Пскова с целью установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет.

В результате рейда проверено более 18 граждан, в том числе иностранных, шесть человек доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

В ходе рейда проведена разъяснительная работа. До мужчин доведены правила и условия поступления на военную службу по контакту в ВС РФ. Такие мероприятия проходят на постоянной основе.