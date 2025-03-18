Общество

Более 4 тонн кормов не смогли пройти контроль на госгранице в Себежском районе

Контроль 4,2 тонны кормов для кошек и собак провели на границе в РФ в Себежском районе, выявлены нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольных мероприятий установлено нарушение письма Россельхознадзора, выразившееся в поставке с предприятия Бельгии кормов для кошек и собак с содержанием говядины и ягненка в сопровождении ветеринарного сертификата Бельгии, выданного в 2025 году, в период приостановления сертификации всех восприимчивых к ящуру животных.

Перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.